Bebê recém-nascido é abandonado em lixeira no Complexo do AlemãoDivulgação

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 19:05 | Atualizado 27/06/2021 15:08

Rio - O choro de um bebê recém-nascido impediu que ele fosse morto dentro de uma lixeira que seria triturada por uma equipe da Comlurb, na tarde deste sábado, em Nova Brasília, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio. De acordo com testemunhas, a suposta mãe da criança colocou uma bolsa dentro da lixeira que estaria prestes a ter o lixo triturado e foi embora. Momentos antes da ação, moradores escutaram o choro de um bebê vindo de dentro da bolsa.



Quando o objeto foi aberto, os moradores da região ficaram surpresos com o que viram. Um bebê havia sido abandonado e jogado dentro do lixo. "Quase foi triturado na hora que o homem ia ligar a máquina, o bebê chorou Deus e bom o tempo todo", disse uma testemunha que presenciou o ocorrido.

Nas redes sociais, circularam notícias falsas de que a mãe da criança teria sido sequestrada por traficantes e teria sido torturada. No entanto, a informação já foi desmentida. O bebê já está novamente com a família.