Rio de Janeiro registra 483 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horasReprodução

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 17:28

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este domingo, 951.360 casos confirmados e 55.181 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 483 novos casos e 28 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,80%. Entre os casos confirmados, 884.904 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado aumentou de 62,8% para 64,3%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria diminuiu de 41,4% para 40,9%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 8 pessoas e a de enfermaria, 4.

Vacinação: Brasil recebe remessa de mais 936 mil doses da vacina da Pfizer neste domingo

O Brasil recebeu neste domingo mais um lote de vacinas contra a covid-19 da Pfizer. Segundo informou o Ministério da Saúde, uma remessa de 936 mil doses desembarcou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo, nesta manhã.

Com isso, a Pfizer forneceu um total de 2,4 milhões de doses do imunizante ao Brasil em menos de uma semana, segundo o ministério. Na terça-feira, 22, foram 529 mil vacinas entregues e, na quinta, 24, mais 936 mil doses.

Ao todo, segundo dados divulgados pelo Ministério, já foram distribuídas mais de 10,6 milhões de unidades do imunizante da Pfizer para os Estados e Distrito Federal.

Neste sábado, também chegaram ao Brasil mais 942 mil doses da vacina da Janssen, que se somaram ao lote de mais de 2 milhões de unidades do imunizante doados pelos Estados Unidos na sexta-feira. A vacina da Janssen é aplicada em dose única. Além da doação, o Brasil também recebeu, na semana passada, 1,8 milhão de doses do mesmo imunizante que fazem parte de um contrato de 38 milhões de doses entre a farmacêutica e o governo federal.