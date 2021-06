Equipe do Metrô Rio resgata vira-lata perdida na linha férrea - Divulgação/Metrô Rio

Equipe do Metrô Rio resgata vira-lata perdida na linha férrea Divulgação/Metrô Rio

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 15:22 | Atualizado 27/06/2021 15:26

Rio - Uma cadelinha vira-lata, que atende pelo nome de Lucy, mobilizou uma equipe de 30 funcionários do Metrô Rio para ser resgatada da linha férrea na estação Saens Peña, na Tijuca, Zona Norte do Rio, na madrugada deste domingo. De acordo com o Metrô Rio, ela fugiu de um pet shop na tarde de sábado (26), por volta 14h54, e foi localizada 12 horas depois, no trecho entre a Central e Presidente Vargas, cinco estações depois.



Cadela Lucy se perdeu dos donos na tarde de sábado (26) Divulgação/Metrô Rio

Publicidade





Em 2020, as estações da concessionária foram destinos certos para alguns animais silvestres, que foram resgatados. O último caso aconteceu em dezembro, A cadela foi retirada com segurança pelos agentes do Metrô. Em seguida, a cachorrinha foi acolhida pela equipe e entregue ao casal de donos em sua residência na Tijuca, após ser levada na viatura da concessionária. Este é o segundo resgate de cachorro realizado em 2021 em estações do Metrô Rio. O primeiro resgate ocorreu, em abril, no trecho entre Engenho da Rainha e Inhaúma. Na ocasião, o animal também foi devolvido aos donos.Em 2020, as estações da concessionária foram destinos certos para alguns animais silvestres, que foram resgatados. O último caso aconteceu em dezembro, quando um bicho-preguiça foi encontrado na saída de emergência da Estação São Conrado . Os três capturados anteriormente foram: um sagui em abril, na estação Jardim Oceânico; um gavião carcará em julho, avistado por uma condutora na estação Maria da Graça; e um tucano em setembro, na Estação Botafogo . Todos os animais foram devolvidos à natureza.