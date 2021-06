Primeiro domingo de inverno de praia e orla cheia na Zona Sul do Rio - Luciano Belford

Primeiro domingo de inverno de praia e orla cheia na Zona Sul do RioLuciano Belford

Por Aline Cavalcante

Publicado 27/06/2021 15:24 | Atualizado 27/06/2021 15:55

Rio - O domingo (27) no Rio de Janeiro amanheceu do jeito que o carioca gosta: com calor. Contrariando a expectativa de quem espera um friozinho para esta época do ano na Cidade Maravilhosa, o primeiro fim de semana de inverno deu sol e deu praia. Na Zona Sul, a movimentação na areia e na orla era grande pela manhã e início da tarde. E, mesmo com a obrigatoriedade, nem todas as pessoas faziam o uso da máscara. Em Copacabana e no Leblon houve aglomeração em alguns pontos.



Mesmo com o mar agitado, muita gente encarou a água. "Hoje está mais forte a onda e a correnteza também tá puxando muito. Mas, isso não atrapalha. O dia está lindo e pede uma praia ", disse Angela Souza, 30, na praia de Copacabana.



No Leblon, Thamires Siqueira, 29, escolheu apreciar a vista do mirante. "É meu programa favorito de domingo. Venho do Arpoardor e gosto de vir até o mirante de patins. Faço isso todo domingo pra começar a semana bem. Às vezes venho para ver o sol nascer".



Moradora da Zona Norte, Nathália Fonseca, 30, comemorou a temperatura mais elevada. "Nem parece inverno, está até fazendo calor".

Primeiro domingo de inverno de praia e orla cheia na Zona Sul do Rio Luciano Belford



Já em São Conrado a movimentação na praia é menor. A atração ficou por conta do voos de asa-delta e parapente. Já em São Conrado a movimentação na praia é menor. A atração ficou por conta do voos de asa-delta e parapente.

Publicidade

Apesar de pontos de aglomeração e do desrespeito ao uso de máscara, a equipe do O DIA não encontrou nenhuma fiscalização ou ação de conscientização na orla das praias percorridas na manhã de domingo e início da tarde. A equipe de reportagem procurou a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), mas ainda não obteve resposta.

fotogaleria

Publicidade

Estação será mais quente



Praia cheia e calor em pleno inverno tem explicação. Segundo o Climatempo e o Instituto Nacional de Meteorologia a previsão para o inverno de 2021 no Sudeste é de que a estação será mais quente que a média para a região. Ainda assim, massas de ar frio são esperadas ao longo do inverno, intercaladas com dias de sol forte e altas temperaturas para esta época do ano. A chuva também deve ficar abaixo da média para a estação, que já é normalmente seca, além disso, é esperado que o período de mais chuvas ocorra na primeira quinzena de agosto, segundo o Climatempo.



Na segunda-feira (28), uma frente fria se aproxima e a chuva só deve cair na terça-feira. As temperaturas seguem em declínio ao longo da semana. A mínima deste domingo é de 16°C e a máxima de 29°C. As temperaturas devem se repetir na segunda-feira (28). Na terça-feira (29) a mínima é de 17°C e máxima de 26°C, podendo ter pancadas de chuva pela noite.