Incêndio destrói oca dentro do Parque Lage - Reprodução

Incêndio destrói oca dentro do Parque LageReprodução

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 15:35 | Atualizado 27/06/2021 15:36

Rio - A Polícia Civil investiga o incêndio que destruiu parte da Oca Kupixawa do Parque Lage, no bairro Humaitá, na Zona Sul do Rio. O acidente foi registrado na noite desta sexta-feira (25) e não deixou feridos. O local foi interditado por tempo indeterminado e os demais pontos do parque seguem abertos para visitação.

Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 20 militares atuaram para controlar as chamas e por volta das 20h30 o incêndio já estava controlado. Neste sábado, por volta de 10h, o quartel da região foi acionado mais uma vez. A direção da Escola de Artes Visuais do Parque Lage informou que funcionários acionaram o socorro.

Publicidade

A Oca Kupixawa foi construída no Parque Lage em 2014. A ideia era ter um local para encontro e valorização da cultura indígena na capital. Não há informações se a direção do parque registrou ocorrência em alguma delegacia.