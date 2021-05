Chamas começaram por volta das 19h em estabelecimento na rua Verna Magalhães, no Engenho Novo Lucas Menezes

Rio - Um incêndio destruiu um restaurante no fim da noite de sábado (01) no Engenho Novo, na Zona Norte. Segundo o Corpo de Bombeiros, três batalhões participaram do combate às chamas que durou quase cinco horas e não deixou feridos.

Segundo relatos nas redes sociais, as chamas teriam começado por volta das 19h em um local onde funciona um restaurante, na rua Verna Magalhães, no Engenho Novo. O fogo chegou a assustar moradores vizinhos ao local.

O Grupamentos de Bombeiros Militar (GBM) do Méier foi acionado para o local às 19h39. Devido as dimensões das chamas, outros dois batalhões, o de Ramos e o de Vila Isabel, apoiaram a operação de combate que só terminou às 00h18, sem feridos.