Pacientes são retirados de prédio no dia do incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 30/10/2020 20:33 | Atualizado 30/10/2020 20:37

Rio - Morreu às 6h da manhã desta sexta-feira, a quinta vítima do incêndio do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), na Zona Norte do Rio. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da RioSaúde. De acordo com o órgão, o paciente estava no CTI, tinha 70 anos e estava com diversas comorbidades.

“Incluindo cardiopatia grave e insuficiência renal, com histórico recente de parada cardiorrespiratória durante procedimento cardiológico de alta complexidade”, diz a RioSaúde em nota, que acrescenta. "O paciente já chegou ao Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, no dia 27, intubado, muito grave e com teste positivo para covid-19".



Entre as vítimas do incêndio estão: Núbia da Silva Rodrigues, de 42 anos; Marcos Paulo Luiz, 39 anos; uma mulher, de 83 anos, ainda não identificada; outra mulher, 73 anos, também não identificada e um homem, 70 anos, ainda não identificado.

Nesta sexta-feira, a Polícia Federal (PF) informou que a perícia já está sendo realizada no HFB de acordo com as possibilidades técnicas permitidas pelas condições do local. “Paralelamente, plantas do hospital, imagens das câmeras de segurança e fotografias também já estão sendo objeto de análise pelos peritos federais”, afirma a PF em nota.