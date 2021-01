Fogo foi rapidamente controlado Reprodução / Internet

Publicado 20/01/2021 10:53 | Atualizado 20/01/2021 10:56

Rio - Um incêndio atingiu o Hospital Icaraí, que fica em Niterói, na noite desta terça-feira. O fogo começou em um aparelho de ar condicionado do oitavo andar do prédio, onde fica a maternidade da unidade de saúde. Ninguém ficou ferido.

O Hospital Icaraí disse que os pacientes que estavam no andar foram levados para outros pavimentos do prédio. Ainda segundo o hospital, a unidade teve seu atendimento reestabelecido imediatamente e nenhum outro andar ou área foram afetados pelas chamas.

"O Hospital Icaraí lamenta o ocorrido e informa que sua equipe multidisciplinar atuou de forma rápida para que todos os pacientes tivessem sua integridade física mantida, e os familiares comunicados e tranquilizados", a unidade informou, em nota.

O incêndio no hospital foi controlado por agentes do quartel de Niterói do Corpo de Bombeiros. A corporação disse que foi acionada às 21h45 e que às 21h58 as chamas já haviam sido apagadas.