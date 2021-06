Bebê recém-nascido é abandonado em lixeira no Complexo do Alemão - Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 19:51 | Atualizado 27/06/2021 20:48

Rio - Agentes da 22ª DP (Penha) investigam o caso do bebê que foi abandonado em uma lixeira no Complexo do Alemão, neste sábado, como revelado pelo DIA . Segundo a Polícia Civil, a mãe da criança já foi identificada pelos agentes e deve ser chamada para depor. Nas redes sociais, circularam notícias falsas de que ela teria sido sequestrada e torturada por traficantes da comunidade. No entanto, a informação foi desmentida e o bebê já está novamente com a família.

A criança foi encontrada em um caminhão de lixo na tarde deste sábado, em Nova Brasília, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio. De acordo com testemunhas, a suposta mãe da criança colocou uma bolsa dentro da lixeira que estaria prestes a ter os dejetos triturados e foi embora. Momentos antes da ação, moradores escutaram o choro do bebê vindo da bolsa e o resgataram.

"Quase foi triturado! Na hora que o homem ia ligar a máquina, o bebê chorou. Deus é bom o tempo todo", disse uma testemunha que presenciou o ocorrido. Se for indicada pela polícia, a mulher poderá responder por abandono de incapaz.