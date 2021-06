Posto de vacinação Heltor Beltrão. Na foto acima mãe e filha Paula e Luiza Nascimento. Foto: Luciano Belford - Luciano Belford

Posto de vacinação Heltor Beltrão. Na foto acima mãe e filha Paula e Luiza Nascimento. Foto: Luciano BelfordLuciano Belford

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 19:07 | Atualizado 27/06/2021 19:14

Rio - Com as novas remessas de vacinas chegando aos municípios do Rio esta semana, diversas cidades puderam retomar os calendários de imunização. Na capital, o prefeito Eduardo Paes anunciou que as datas avançaram novamente e pessoas com 47 anos já são vacinadas. O objetivo é que até sábado, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) imunize os cariocas de até 43 anos com a primeira dose.





De acordo com o esquema montado pela prefeitura, mulheres devem comparecer aos postos na parte da manhã e os homens no período da tarde. Gestantes, puérperas e lactantes com 18 anos ou mais podem se vacinar todos os dias da semana, basta apresentar o cartão do pré natal e a assinatura do termo de esclarecimento, disponível no link

Publicidade

Niterói

A secretaria municipal de Saúde de Niterói vacina as pessoas com 40 anos ou mais com a primeira dose da vacina. Até o último dia 24 o município já vacinou 274.508 pessoas com a primeira dose da vacina, o que corresponde a mais de 50% da população de Niterói. Com a segunda dose foram aplicadas 99.189 vacinas.



Neste momento o município possui doses da CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen.

Publicidade

Confira o calendário por idade



28/06 - a partir de 44 anos



29/06 - a partir de 43 anos



30/06 - a partir de 42 anos



01/07 - a partir de 41/ 40 anos



02/07- a partir de 40 anos





Locais de vacinação



Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.



Policlínica Dr. João da Silva Vizella - Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.



Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.



Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.



Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March - R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.



Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.



Policlínica Regional Dr. Renato Silva - Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca



Drive thru na Universidade Federal Fluminense - Campus Gragoatá - Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.



Posto volante no Clube Central: Av. Jorn. Alberto Francisco Torres, 335 – Icaraí



Posto volante no Colégio Gomes Pereira: Av. Rui Barbosa, 1250 – Largo da Batalha



Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí

São Gonçalo

Publicidade

Em São Gonçalo pessoas com mais de 37 anos já começaram a ser vacinadas em doze pontos de vacinação, das 8h às 17h. Com a queda nas idades, imuniza segunda (28) e terça-feira (29) pessoas a partir de 34 anos; quarta (30) e quinta-feira (1º), acima de 31; e sexta-feira (2) e sábado (3), 28 anos ou mais.

Para facilitar a vacinação daqueles que trabalham, a partir da próxima segunda, a Clínica Gonçalense do Mutondo e a Clínica Dr. Zerbini, no Arsenal, vão funcionar até as 21h. Outros locais continuam atendendo de segunda a sábado, das 8h às 17h, com chegada da população até 16h30, para atendimento até 17h.

Locais de vacinação



– Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto

– Salão do Clube Mauá, Centro

– Umpa Nova Cidade

– Clínica Gonçalense do Mutondo

– Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara

– Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

– Polo Sanitário Rio do Ouro

– PAM Coelho

– CRAS Vista Alegre

– PAM Neves

– Umpa Pacheco

– Estacionamento da Igreja Universal do Reino de Deus de Alcântara (não tem Pfizer e Coronavac)



Pontos com drive-thru



– Campo do Clube Mauá, Centro

– Centro de Tradições Nordestinas, Neves

– Umpa Nova Cidade

– CRAS Vista Alegre

Publicidade

Maricá

Em Maricá, no Norte Fluminense, a Secretaria de Saúde, ampliou para a próxima semana a faixa etária vacinal contra Covid-19. O Núcleo Municipal de Imunização Dr. Heitor da Costa Matta foi abastecido com 3.370 doses da CoronaVac (D1 e D2), 1.992 doses da Pfizer (D1) e pela primeira vez 1.320 doses da Janssen, para dose única. Nesta segunda-feira começa a imunização de primeira dose para mulheres com 56 anos e homens com 56 e 57 anos. O objetivo é chegar até sexta-feira com a vacinação de mulheres e homens de 50 anos.



Outra novidade deste cronograma de imunização é que a repescagem para idosos, pessoas com comorbidades, pessoas com ou sem deficiências acontecerá exclusivamente aos sábados, nas Unidades de Saúde da Família (USF) e no Posto de Saúde Central.



Publicidade

Nova Iguaçu

Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, começa a vacinação de pessoas entre 46 e 48 anos nesta semana, sem divisão de gêneros por dia. No próximo sábado (3), será o dia de repescagem para todos os grupos que perderam a data de vacinação da primeira dose da vacina contra a covid-19. Os 24 pontos de vacinação funcionarão das 8h30 às 16h de segunda à sexta-feira e no sábado das 8h30 às 14h.

Publicidade

Confira os postos de vacinação que estão aplicando a Pfizer:

Espaço Municipal da Terceira Idade de Nova Iguaçu (Esmuti), na Clínica da Família Odiceia de Moraes;

Centro de Atendimento ao Deficiente (CAD);

Drive Thru Centro Olímpico;

Drive Thru Shopping Nova Iguaçu;

Drive Thru Top Shopping;

Drive Thru Detran.

Confira os postos de vacinação que estão aplicando a Coronavac:

Clínica da Família do Ambaí;

Clínica da Família de Austin;

Clínica da Família Boa Esperança;

Clínica da Família de Cabuçu;

Clínica da Família do Caiçara;

Clínica da Família Dom Bosco;

Clínica da Família Edi Pinto da Silva;

Clínica da Família Emília Gomes;

Clínica da Família de Jardim Paraíso;

Clínica da Família do KM 32;

Clínica da Família Maraú – Dirceu de Aquino Ramos;

Clínica da Família Marfel;

Clínica da Família de Vila de Cava;

Clínica da Família Vila Nova;

Clínica da Família Vila Operária;

Policlínica de Miguel Couto;

Unidade de Saúde da Família Rancho Fundo.

Publicidade

Duque de Caxias

A Prefeitura de Duque de Caxias vacina pessoas de 46 anos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, neste domingo (27/06). Para receber a vacina é obrigatória a apresentação de documento de identificação e comprovante de residência.



A vacinação de primeira dose para pessoas de 46 anos ou mais acontece para pedestres, a partir das 7 horas, nos seguintes locais:

* UPH Xerém

* UPH Imbarie

* UPH Equitativa

* UPH Saracuruna

* UPH Pilar

* UPH Campos Elíseos

* Hospital Municipal Duque (Av. Dr. Manoel Lucas - Parque Senhor do Bonfim)



A Prefeitura está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatsApp (21) 98880-9306, para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.

Publicidade

Belford Roxo

Nesta segunda e terça-feira (28 e 29/06) a prefeitura de Belford Roxo vacina contra a Covid-19 pessoas com mais de 48 anos. A imunização acontecerá em dias alternados para mulheres e homens, de 8h às 17h. É necessário apresentar identidade, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência de Belford Roxo. A vacinação de gestantes e puérperas com e sem comorbidades continua na Clínica da Mulher, no Centro.

Publicidade

Veja a tabela



Vacinação para pessoas de 47 anos ou mais - 8h às 17h

28/06 - Mulheres

29/06 - homens



Vacinação para profissionais de educação, saúde e Pessoas com deficiência



Locais de vacinação



Drive thru (primeira e segunda dose):

- Uniabeu – Rua Itaiara, 301, Centro



1ª dose e 2ª dose:

- Policlínica de Heliópolis;

- Policlínica Itaipu;

- Policlínica Parque Amorim;

- Policlínica Parque São José;

- Policlínica Wona.

- Policlínica de Santa Maria

- USF Maria Anésia de Araújo Silva (Jardim Glaúcia/Redentor)

- Ciep Municipalizado Casemiro Meirelles (Centro, próximo à Via Dutra)

- Ciep Municipalizado Ministro Gustavo Capanema (Nova Aurora)

- Ciep Municipalizado Constantino Reis (São Bernardo)



Somente a segunda dose

- Policlínica Neuza Brizola

- Policlínica Nova Aurora

Volta Redonda

Publicidade

Após receber 8.916 doses de vacinas contra a covid-19 o município de Volta Redonda começa a vacinar pessoas de cinquenta anos ou mais na segunda-feira, das 8h às 16h, por drive-thru, na Ilha São João. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 6.906 serão destinadas à aplicação da primeira dose e 2.970 para segunda dose, neste quantitativo estão incluídas 960 doses de CoronaVac que chegaram em lote anterior.



Nas unidades de saúde serão aplicadas a segunda dose da vacina CoronaVac para quem recebeu a primeira dose até 05/06/2021 e da vacina AstraZeneca para quem tomou a primeira dose até 04/04/2021. O atendimento será das 8h às 16h.

As gestantes, puérperas e lactantes também serão atendidas nas unidades de saúde. A SMS ressalta que as puérperas e as lactantes estejam acompanhadas dos filhos recém nascidos para atualização da caderneta vacinal.

Publicidade

Saquarema

A prefeitura de Saquarema, na Região dos Lagos, irá retomar o calendário de vacinação que havia sido suspenso na última semana. O município recebeu na manhã deste sábado (26), nova remessa de vacinas para a campanha de imunização contra a Covid-19. Segundo o calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, homens e mulheres com 49 anos serem imunizados.

Publicidade

As pessoas de 52, 51 e 50 anos que não puderam ser vacinadas, por conta da interrupção da campanha, poderão se imunizar ao longo desta semana, de segunda a sexta-feira. Os pontos de vacinação no município funcionam no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e na Praça do Bem-Estar, no Centro, das 09 às 16 horas.

As gestantes, lactantes (até um ano), puérperas (até 45 dias), profissionais das forças armadas e de segurança, profissionais da limpeza urbana e outros que precisam de agendamento pelo número (22) 99838-5311, a imunização ocorre, no mesmo horário, na sede da Subsecretaria de Saúde que fica na Rua Rio das Flores, 90, no Porto Novo. Para esses grupos é necessária a apresentação de documentação comprobatória.

Publicidade

Petrópolis

A Prefeitura de Petrópolis também ampliou a faixa etária para a aplicação da vacina e começa a vacinar pessoas a partir dos 50 anos nesta segunda-feira. O município abriu cadastramento para receber os imunizantes neste sábado. O número de vagas para cadastramento leva em conta exatamente o número de doses recebidas, distribuídas ao longo da semana de acordo com a capacidade de cada posto de vacinação, a fim de evitar aglomeração.

Publicidade