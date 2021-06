Calendário prevê vacinação de pessoas com até 43 anos ainda esta semana - Divulgação/Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 16:21 | Atualizado 26/06/2021 16:27

Rio - O prefeito Eduardo Paes acelerou mais uma vez o calendário de vacinação contra covid-19. As novas datas passam a valer a partir desta segunda-feira com o público alvo de pessoas com 47 anos. O objetivo é que até sábado, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) imunize os cariocas de até 43 anos com a primeira dose.

"Bora acelerar! A gente aqui transforma dificuldade em força para enfrentar os desafios. Vamos superar logo essa covid-19! Enquanto não chegamos lá vamos nos cuidando! Bora vacinar! Veja o novo calendário dessa semana aí embaixo", publicou o prefeito em rede social, neste sábado.

De acordo com o esquema montado pela prefeitura, mulheres devem comparecer aos postos na parte da manhã e os homens no período da tarde. Gestantes, puérperas e lactantes com 18 anos ou mais podem se vacinar todos os dias da semana, basta apresentar o cartão do pré natal e a assinatura do termo de esclarecimento, disponível no link

Segundo o vacinômetro da prefeitura do Rio, cerca de 2.8 milhões de cariocas já foram vacinados com a primeira dose e pouca mais de 977 mil com a segunda.

Vacina Janssen é disputada em postos de saúde

O comerciante Renato Mendes, 50, deixou para tomar a vacina neste sábado porque soube da vacina da Jansen.



"Eu trabalho em padaria, é uma exposição muito grande. É uma sensação muito boa, tomar a vacina, é um alívio. Deixei pra tomar hoje porque vi que ia chegar a Jansen. Ficar imunizado com uma dose só é muito bom".