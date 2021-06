O prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes e o pai Valmar Paes, morto por complicações da Covid-19 - Redes sociais

O prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes e o pai Valmar Paes, morto por complicações da Covid-19Redes sociais

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 08:39 | Atualizado 26/06/2021 14:57

Rio - Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio de Janeiro, usou as redes sociais para homenagear e se despedir do pai, Valmar Souza Paes, 78 anos, morto nesta sexta-feira por complicações da covid-19 . A mensagem foi postada em sua conta oficial do Twitter na madrugada deste sábado (26). Valmar Paes foi enterrado no cemitério São João Baptista, em Botafogo, Zona Sul do Rio, às 14h deste sábado.

Sempre disseram que eu era a cópia dele. Tanto fisicamente, quanto no jeito e na personalidade. Quem dera! Meu pai era daqueles homens que vivia para a mulher e para os filhos. Advogado orgulhoso de seu ofício, nos ensinou desde cedo a importância do esforço e da disciplina.1/7 pic.twitter.com/RyfhAL7DjU — Eduardo Paes (@eduardopaes) June 26, 2021

Publicidade

Em parte do texto, o chefe do executivo municipal enfatizou a luta do pai, que durou mais de dois meses, contra a doença.

"Meu pai lutou bravamente por mais de 60 dias e mostrou mais do que nunca sua força. Agradeço as muitas manifestações carinhosas que recebi de tanta gente nas últimas horas desde que ele se foi. Cuidem-se e cuidem dos seus. A dor que sentimos é imensa".

Publicidade

Valmar Paes estava internado desde abril. No mesmo mês, precisou ser entubado.

"Sempre disseram que eu era a cópia exata dele. Tanto fisicamente, quanto no jeito e na personalidade. Quem dera! Meu pai era daqueles homens que vivia para a mulher e para os filhos", inicia o texto em homenagem ao pai.

Publicidade

Valmar foi casado por 54 anos com Consuelo da Costa Paes. Além do prefeito do Rio, o casal teve outros dois filhos e cinco netos.