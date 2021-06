Equipes fizeram limpeza urbana neste sábado em Nova Sepetiba - Comlurb / Divulgação

Equipes fizeram limpeza urbana neste sábado em Nova SepetibaComlurb / Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 13:50

Rio - A Comlurb realizou, neste sábado, uma operação especial integrada de serviços em Nova Sepetiba. O trabalho contou com 120 garis e 15 agentes de limpeza urbana, que contaram com apoio de 46 roçadeiras, cinco sopradores, quatro tratores roçadores, uma pá mecânica, e oito caminhões, sendo seis basculantes e dois compactadores.

Foram feitos os seguintes serviços: roçada, capina, raspagem em sarjetas, limpeza de ralos e canaletas, varrição, remoção de resíduos, podas de árvores, reparos em peças de mobiliário urbano e brinquedos, limpeza de propaganda irregular, e remoção de faixas e placas.

Publicidade

As podas de árvore foram realizadas com 15 garis, que contaram com apoio de um caminhão com cesto aéreo, um para remoção de galhadas e uma van para manejos de baixa complexidade.

A equipe de manutenção de praças esteve presente com uma equipe de 18 trabalhadores, sendo 16 garis e dois encarregados técnicos, que ficaram responsáveis pelos seguintes serviços: recuperação e pintura de brinquedos, e pintura e solda dos tubos dos alambrados da quadra e do campo de futebol.

Publicidade

O gari Daniel Martins, de 33 anos, trabalha na gerência de Sepetiba, e reconheceu a importância do trabalho na comunidade:

"É de suma importância para a nossa gerência fazer esse trabalho. Aqui é uma área gigantesca e a população é numerosa. É um prazer proporcionar, com o nosso trabalho, o melhor para os moradores da Nova Sepetiba", afirmou Daniel Martins.