Manifestação pelo Dia Internacional de Luta contra a Tortura e pelos 53 anos da Passeata dos Cem Mil na CinelândiaReprodução/Twitter

Por Karen Rodrigues*

Publicado 26/06/2021 12:59 | Atualizado 26/06/2021 15:16

Rio - Manifestantes fizeram, na manhã desta sábado, um ato pelos 53 anos da Passeata dos Cem Mil e pelo Dia Internacional da Luta Contra a Tortura é feita, na Praça da Cinelândia, no Centro do Rio. Os ativistas exibiram cartazes pedindo fim de métodos de tortura e o impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). A Polícia Militar informou que acompanhou o protesto, que não registrou incidentes e foi pacífico.

Em vídeo postado nas redes sociais, é possível ouvir os ativistas gritando frases como "Fora Bolsonaro", "Genocida" e "Ele não".

Concentração do ato "Sonhos não envelhecem", na Cinelândia, centro do Rio de Janeiro neste dia 26, aniversário da Passeata dos Cem Mil e dia de luta contra a tortura. Manifestação foi organizada pelo movimento Geração 68.#ditaduranuncamais #ForaBolsonaro



Mandato @chico_psol pic.twitter.com/ri33SAyOiA — Esquerda Online (@esquerdaonline) June 26, 2021

A Associação dos Estudantes Secundaristas do Estado do Rio de Janeiro (AERJ) publicou nas redes sociais imagens dos manifestantes no local seguindo todas as recomendações sanitárias contra a covid-19, isto é, fazendo uso de máscaras de proteção, álcool em gel e mantendo o distanciamento social.

AERJ presente no ato na Cinelândia em ocasião do dia internacional de luta contra a tortura! pic.twitter.com/85Tkd565oP — AERJ (@aerjnaluta) June 26, 2021

Os vereadores do Psol, Tarcísio Mota e Chico Alencar, convocaram seus seguidores nas redes sociais para comparecerem ao ato. "Aqueles que sempre lutaram pelo país, continuam lutando. Cringe mesmo é não colar nessa luta", disse Tarcísio no Twitter.

Se o povo se unir, #BolsonaroVaiCair! Daqui a pouco, a partir das 10h, tem ato da geração de 1968 na Cinelândia. Hoje completam-se 53 anos da passeata dos 100 mil e também é Dia Internacional contra a Tortura. O povo não sabe a força que tem! #ForaBolsonaro — Chico Alencar (@chico_psol) June 26, 2021 A Passeata dos Cem Mil, que aconteceu em 1968, ficou conhecida como um dos maiores protestos contra a ditadura militar e reuniu diversos artistas, intelectuais, políticos de oposição e estudantes. Manifestantes que participaram do ato há 53 anos atrás também marcam presença na manifestação deste sábado.

"Eu vi e vivi. Participei, há 53 anos, da histórica Passeata dos Cem Mil. Era estudante secundarista da UEG, hoje UERJ. Naquela caminhada, que começou na Cinelândia, todos éramos diversos e unidos", contou Chico Alencar.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes