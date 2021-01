Claudio Leite da Silva Reprodução/TV Globo

13/01/2021

Rio - Amigos de Cláudio Leite da Silva, de 57 anos, que morreu atropelado na segunda-feira , no Recreio dos Bandeirantes, estão organizando para este sábado um ato em homenagem a ele e a todos os ciclistas e pedestres que tiveram suas vidas interrompidas por causa da violência no trânsito.

A concentração para a 'Pedalada da Paz' está marcada para às 8h na Praça Tim Maia, no Recreio, de onde os ciclistas vão seguir em direção a Avenida Lúcio Costa, altura do posto 10, onde Cláudio foi atropelado e morto por um capitão do Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu no mesmo local onde um casal de professores foram atropelados e mortos pelo jogador de futebol Marcinho.

No local, eles farão um minuto de silêncio em homenagem as pessoas que perderam suas vidas no trânsito do Rio de Janeiro. O objetivo do movimento é chamar a atenção dos órgãos públicos para que deem mais segurança aos ciclistas da cidade.

O ato contará com o apoio do CET-Rio, Guarda Municipal e a Polícia Militar do Estado do Rio.

Os organizadores do evento pedem que os ciclistas sigam todas as orientações dos órgãos públicos no sábado para que não atrapalhem o trânsito e usem máscaras durante todo o percurso.

Cláudio Leite morreu a 200 metros de sua casa, na altura do posto 10. A família espera que a justiça seja feita. "É ruim de aceitar. Era um cara pra dar exemplo (referindo-se a João Maurício Correia Passos, preso por atropelar Cláudio), um capitão dos bombeiros, uma corporação tão séria. Só queremos justiça", desabafou Rogério.

