Por Carolina Freitas

Publicado 11/01/2021 16:16 | Atualizado 11/01/2021 17:34

Rio - O delegado da 42ªDP (Recreio), Alan Luxardo, que investiga o caso do ciclista Cláudio Leite da Silva , de 57 anos, morto atropelado pelo capitão do Corpo de Bombeiros João Maurício Correia Passos , de 36, afirmou ao, depois de ver um vídeo de câmeras de segurança de um posto em que o militar esteve antes do acidente, que o criminoso estava “visivelmente alterado”."Pelas imagens, a gente pode afirmar que ele estava totalmente fora de si. Não tinha condição alguma de dirigir qualquer veículo ou sequer andar. Com base nisso, eu o coloquei como homicídio doloso (quando há intenção de matar), junto com a fuga do local do acidente e a embriaguez ao volante", disse o delegado.