Capitão dos Bombeiros que atropelou o ciclista chega ao IML para fazer exames de corpo de delito Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 10:57 | Atualizado 11/01/2021 14:54

João Maurício foi preso em flagrante por uma equipe da Corregedoria dos Bombeiros e agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). Ele foi capturado saindo da casa de um amigo.

Publicidade

fotogaleria

Na distrital, o militar confirmou que estava ao volante e disse ter fugido "porque teve medo de ser linchado". O acidente aconteceu na Avenida Lúcio Costa, altura do posto 10. No veículo, um Hyundai HB20, a polícia encontrou documentos que facilitaram a identificação do capitão, que abandonou o carro.

Publicidade

De acordo com informações da 42ª DP, o militar tem histórico de agressão contra a mulher. Ele já foi preso por ter agredido a esposa, deficiente física, na casa onde mora, no Méier, Zona Norte, mas foi liberado após audiência de custódia.

Dentro do carro com placa de Barra Mansa, no Sul Fluminense, tinha uma bíblia e uma garrafa de whisky. O capitão foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para realizar exame de corpo de delito e vai prestar depoimento na 42ª DP.

Publicidade

Ao RJ1, da TV Globo, o delegado Alan Luxardo, titular da distrital e responsável pela investigação, falou sobre o caso.

"Conseguimos prendê-lo em flagrante duas horas depois do acidente, já que ele havia fugido. Em uma das imagens, conseguimos pegar o acidente todo. Você vê a brutalidade que foi o atropelamento. E momentos antes, nós pegamos imagens do posto de gasolina em que ele aparecia totalmente embriagado, comprando bebida alcoólica", disse o delegado à reportagem.

Publicidade

Segundo a Polícia Militar, policiais militares do 31ºBPM (Recreio dos Bandeirantes) foram verificar a ocorrência do acidente. No local, foi encontrada uma vítima fatal de atropelamento. A área foi isolada e a perícia da Polícia Civil foi feita no local. O corpo do ciclista foi levado para o IML.

De acordo com a Polícia Civil, testemunhas serão ouvidas na unidade policial. As investigações estão em andamento para determinar as causas do acidente.

Publicidade

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que a Corregedoria Interna e a Inteligência do CBMERJ prenderam o capitão João Maurício Passos, suspeito de envolvimento em crime de trânsito. O militar foi levado para a 42ª DP, onde será ouvido.

A corporação destacou que está à disposição das autoridades que investigam a ocorrência. Um procedimento interno vai apurar as circunstâncias do caso para confirmar ou descartar a participação do militar. "É importante reforçar que a instituição não compactua com nenhum ato ilícito ou que vá de encontro com a ética, a moral e os bons costumes. O Corpo de Bombeiros RJ se solidariza com a família e amigos da vítima."