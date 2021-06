Pedro quer jogar e mostrar todo o seu futebol, que tem de sobra - Daniel Castelo Branco

Publicado 26/06/2021 00:00

O primeiro carioca que irá enfrentar o frio, possivelmente a neblina e a dificuldade de jogar no Estádio Alfredo Jaconi, é o Flamengo. E sabe qual foi a última vez que isso aconteceu? Dia 27 de setembro de 2007. A partida terminou em 2 a 2 e, quase 14 anos depois, as coisas estão bem diferentes entre as duas equipes. O Flamengo é o melhor time do Brasil e o Juventude ocupa a 14ª colocação da competição, voltando à Série A nesta temporada. A equipe de Rogério Ceni não terá Rodrigo Caio (mais uma vez, assim como nos últimos meses). Ele foi preservado. Mas a grande questão é Pedro. A questão está nebulosa entre CBF, o jogador e o Flamengo. Ele tentou a liberação para jogar a Olimpíada mais uma vez e o clube negou. Deve ser titular diante do Juventude e está muito claro: ele quer minutos. Quer jogar e mostrar todo o seu futebol — quem tem de sobra — para esquecer esse problema. Pedro é um bom garoto e só vai conseguir desempenhar o que sabe se estiver com a cabeça boa. Muniz é excelente, mas o Rubro-Negro ainda precisa mais de Pedro.





UM BOM REFORÇO

O Botafogo quer seguir pontuando e vencendo na Série B do Campeonato Brasileiro para não perder o G4 de vista. E a volta de Ronald, garoto de velocidade e habilidade, é a principal mudança do time do técnico Marcelo Chamusca para essa partida. Sem Paulo Vitor, vendido ao Internacional, o veterano Guilherme Santos volta à lateral da equipe diante do Sampaio Correia. É aquele velho ditado: bola no Chay que o gol sai.

DUREZA PELA FRENTE

O Fluminense teve a primeira derrota no Brasileirão e enfrenta o Corinthians, em São Januário, amanhã. Jogo será duro, mas o Flu só não fez gol em um dos últimos 14 jogos em casa. É o momento ideal para voltar ao rumo das vitórias e contra um grande clube. Aliás, a nova camisa branca está sensacional. Dificilmente, uma camisa do Fluminense não fica legal. Mas as desse ano estão sensacionais.

NAS CORDAS NOVAMENTE

Tem sido assim a vida de Marcelo Cabo (foto): venceu, respira. Perdeu, começa a rezar novamente. A derrota contra o Cruzeiro coloca o treinador em situação complicada mais uma vez. Vai pegar o Brusque, um dos destaques da Série B, em São Januário. Não é por nada, não, mas do time atual um dos que demonstra mais vontade se chama Léo Jabá e eu iria com ele de titular para o jogo de amanhã.