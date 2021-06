Dos 20 clubes da Série A do Brasileirão, 19 querem criar uma Liga - Divulgação

Dos 20 clubes da Série A do Brasileirão, 19 querem criar uma LigaDivulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 00:00

Mesmo sendo o atual presidente da CBF, de forma interina, o Coronel Nunes não quer saber sobre manter as coisas exatamente como estavam com Rogério Caboclo. De cara, demitiu o Secretário Geral Walter Feldman. Mas isso era algo que o próprio Caboclo, mesmo antes dos escândalos, também tentou fazer alegando "falta de confiança". Agora, as atenções da entidade máxima do futebol brasileiro se volta para a não criação da Liga brasileira proposta por 19 dos 20 clubes da Série A do Brasileirão e que já conta com o apoio de alguns clubes da Série B. Vale lembrar que Botafogo, Cruzeiro e Vasco, três gigantes do futebol brasileiro, estão na Segunda Divisão. A ideia da CBF é enfraquecer, sem muitos alardes, utilizando as desavenças entre os clubes da Série A e se apoiando no argumento de que será inviável uma criação de Liga sem que haja algo equilibrado e justo para todos. A ideia dos times é que a nova competição tenha um CEO independente e sem relações com as instituições. Isso tudo já para 2022. Os pauzinhos começam a se mexer...

TUDO PARA GANHAR O BI

O técnico André Jardine convocou a seleção brasileira que vai disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e eu, particularmente, gostei bastante da lista. Imagino o time titular com Santos, Daniel Alves, Nino, Diego Carlos e Arana; Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Gérson e Claudinho; Pedro (caso o Flamengo libere) e Antony. Tem tudo para ganhar o ouro mais uma vez. Grande fase!

PARABÉNS, NINO!

10 - Fluminense (BRA) - 48,7 milhões de eurosMailson Santana/Fluminense FC

Representante do Fluminense nas Olimpíadas de Tóquio, Nino já vinha sendo nome frequente na lista de André Jardine e vai para se firmar como titular na competição e, é claro, já pensando futuramente. Pouca gente fala isso, mas hoje o Tricolor tem uma das melhores duplas de zaga do futebol brasileiro: Nino e Luccas Claro. Se não a melhor. Parabéns ao defensor e boa sorte nesse desafio.

PELO MENOS ATÉ AMANHÃ

Mesmo depois de mais uma derrota pesada para o torcedor do Vasco, na quarta-feira, dentro de São Januário, contra o Avaí, pela Série B, a diretoria resolveu manter o técnico Marcelo Cabo no elenco. Amanhã, o Gigante da Colina enfrenta o CRB, dentro de São Januário, e precisa não só vencer, mas apresentar um bom futebol para que a paciência da torcida com a diretoria e o comandante, que já não é grande, não acabe de vez. Pressão.