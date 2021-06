Fluminense garantiu sua vaga às oitavas diante do Bragantino - Lucas Mercon

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 00:00

Ao olhar a partida entre Fluminense e Red Bull Bragantino, pela Copa do Brasil, a classificação parece ter vindo em um sufoco. E não é verdade. Eu prefiro chamar de competitividade. Hoje é possível valorizar o trabalho a longo prazo de um clube que vem se reestruturando há muitos meses e em todas as esferas da instituição, seja dentro ou fora de campo. O trabalho de Roger Machado, com a diretoria e o presidente Mário Bittencourt dando todo o suporte por trás, culmina e reflete exatamente no que o Tricolor tem deixado em campo: garra, qualidade e consciência das ações. Derrotou um time de Série A e que está longe de ser ruim, mesmo quando vimos gigantes do futebol brasileiro caírem para outras equipes de menor expressão e agora está nas oitavas da Copa do Brasil. E com grandes possibilidades de surpreender e chegar longe na competição, além de estar firme na Libertadores e já com quatro pontos em duas partidas no Brasileiro. Não é por acaso. O Flu se consolida, de vez, como um dos melhores times do futebol brasileiro em 2021.





MUDANÇA À VISTA?

A WTorre se interessou em fazer parte da gestão do Nilton Santos, que rende dívidas enormes ao Botafogo. O Alvinegro, sem público, busca parceiros para não perder a casa, costumeira no coração dos botafoguenses. O Fogão utiliza o campo anexo para os seus treinos. A WTorre tem participação na administração do Allianz Parque, do Palmeiras, e realiza eventos na arena do time paulista. O negócio, caso concretizado, seria bom para os dois lados. Vamos ver...

A VOLTA DO CORINGA

Após quase três meses sem atuar por conta de uma lombalgia grave nas costas, o garoto MT, comprado pelo Vasco — ele pertencia ao Volta Redonda — volta à lista de relacionados do Gigante. O jogador começou a temporada quebrando o galho na lateral-esquerda e foi muito bem, mas atua de volante, meia, ponta e até atacante. Aos 20 anos, com talento que pode ajudar como o coringa da equipe.

TUDO CERTO: VAI TER COPA AMÉRICA

Messi voltou a jogar pela Argentina após mais de um ano sem partidas da seleção - AFP

Como já havia dito quando começou a polêmica, a Copa América no Brasil é algo que temos que aproveitar pela importância e tamanho do torneio. Vamos ter a chance, mesmo que pela TV, de ver grandes craques como Messi (foto), Neymar, Suárez e outros desfilando nos gramados brasileiros. Será legal e até mesmo o STF rechaçou a possibilidade de o torneio não acontecer em nossas terras. Agora resta aproveitar.