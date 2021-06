Rodrigo Caio, caso convocado, não será liberado pelo Flamengo - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rodrigo Caio, caso convocado, não será liberado pelo FlamengoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 00:00

O Flamengo e a CBF não estão vivendo seus melhores dias de relacionamento. Começando pela não paralisação do Brasileiro, algo pretendido pelo Rubro-Negro com as ausências de seus jogadores e não atendido pela entidade. Depois, veio o episódio de Gabigol, com diagnósticos diferentes entre os médicos do Brasil e do time da Gávea. Para piorar, o atacante não se apresentou e isso irritou o clube carioca. Consequências disso aconteceram e 19 dos 20 clubes da Série A, com o Flamengo sendo um dos maiores entusiastas, querem a criação de uma nova Liga para administrarem o Brasileirão. Agora, o Fla deixou claro à CBF que não vai liberar Pedro, Gabigol e Rodrigo Caio em caso de convocação para a Olimpíada — como não é data Fifa, os clubes não têm obrigação. Sobre Gérson, vendido ao Olympique de Marselha, Branco, coordenador de Seleções, disse ter um acordo com o clube francês para o volante atuar em Tóquio. A CBF ainda vive um momento político conturbado e o cabo de guerra só vai aumentando. Prevejo novos capítulos dentro do futebol brasileiro...





MAIS UMA CHANCE

O Brasil vai entrar em campo hoje, às 21h (de Brasília), pela segunda rodada da Copa América. O Peru é o adversário e Gabigol terá mais uma oportunidade como titular da equipe. Com o gol marcado na estreia, Tite resolveu sacar Richarlison e dar uma nova chance ao centroavante do Flamengo. Acho que o tabu já passou e, dessa vez, ele vai ter tudo para se firmar...

APOIO DA CONMEBOL

Com polêmicas rodeando a confederação, a CBF recebeu a visita do presidente da Conmebol, Alejandro Dominguéz, ontem, no Rio. Ele foi recepcionado pelo presidente em exercício, Coronel Nunes, e recebeu uma camisa da Seleção com o número 10, usado por Neymar na Copa América. No meio de um movimento em que 19 dos 20 clubes da Série A do Brasileirão querem a criação de uma nova Liga, já sabemos onde está o apoio da Conmebol...

COISA BOA VINDO AÍ

A Netflix produz a série "Botafogo — Com alma e coração" e vai contar a história do clube. Ela esteve em um evento lá nos EUA, organizado pela Torcida Jovem Botafogo e pela Botafogo USA, que fica na Flórida, para registrar imagens de ídolos como Sergio Manoel e Gonçalves assistindo à vitória do Alvinegro sobre o Coritiba na Série B. Coisa boa vindo aí para o alvinegro e todo amante de futebol!