Jogadores festejam o gol de Rodrigo Muniz na Copa do Brasil - Alexandre Vidal / Flamengo

Jogadores festejam o gol de Rodrigo Muniz na Copa do BrasilAlexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 00:00

O elenco do Flamengo em 2021 é até melhor do que aquele que Jorge Jesus pegou em 2019 e venceu tudo com a equipe. Não é o time que joga mais ou tem um desempenho superior. Estou falando sobre peças de um grupo inteiro e como os titulares são formados sem as suas principais peças. A vitória por 2 a 0 sobre o América-MG no Brasileiro, além do triunfo por 1 a 0 pela Copa do Brasil, contra o Coritiba, mostra que quem entra dá conta do recado. Ver a boa fase que Vitinho atravessa, além das joias Matheusinho, João Gomes e, principalmente, Rodrigo Muniz dando conta do recado, é a certeza de que há um grupo forte e competitivo. Principalmente na posição de centroavante. Gabigol na Copa América e Pedro, com covid-19, fariam falta em qualquer time do Brasil. Mas Muniz faz o torcedor nem sentir tanta saudade dos craques. Não estou comparando, mas o garoto é bom também. Promissor, forte e com faro de bola na rede. Mesmo criticado, Rogério Ceni faz um bom malabarismo para manter o Flamengo em alto nível.

Publicidade

ENFIM, GOL DO GABIGOL

Gabriel abraça Neymar em agradecimento pela assistência para o terceiro gol do Brasil na vitória sobre a Venezuela - AFP

Gabriel abraça Neymar em agradecimento pela assistência para o terceiro gol do Brasil na vitória sobre a VenezuelaAFP

Após poucas chances com Tite, mas em uma fase iluminada, Gabigol marcou pela Seleção. E com assistência do seu ídolo e parceiro Neymar. Aliás, ver os dois comemorando com o característico gesto de força com o braço que o camisa 9 do Flamengo faz deve ter levado o torcedor rubro-negro a imaginar os dois juntos vestindo a camisa preta e vermelha. Eu não duvido disso, já que Ney afirmou que jogaria no time da Gávea.

Publicidade

VITÓRIAS PARA TIRAR A ZICA

Publicidade

Vasco e Botafogo tiveram fins de semana de vitórias na Série B do Brasileirão. O Fogão emplacou a segunda e já está na terceira colocação, enquanto o Gigante da Colina fez valer o apelido de "time da virada" e bateu o Brasil de Pelotas. São triunfos importantes para tirar a zica que vinha se arrastando desde o Cariocão. Vasco e Botafogo têm que brigar lá em cima. A Série A os espera mais uma vez.

Publicidade

GÊNIO NO NILTON SANTOS

Depois de atuar em algumas oportunidades no Maracanã, foi a vez de Lionel Messi, o maior gênio do futebol no século XXI, conhecer o Nilton Santos, mais um estádio aqui do Rio de Janeiro. Lembrando que ele também já treinou em São Januário, na época da Copa do Mundo de 2014. Não bastasse a presença, ele ainda marcou um golaço de falta no empate da Argentina em 1 a 1 com o Chile, na estreia da Copa América. Privilégio.