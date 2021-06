Ceni ao lado de Gustavo Oliveira e Bap, membros da diretoria - Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 14:37

Rio - O Flamengo e a DIRECTV GO chegaram a um acordo, e agora a plataforma com conteúdos de TV ao vivo e streaming é a nova patrocinadora do clube. A parceria entra as partes vai até dezembro deste ano.

"O futebol representa um dos conteúdos mais assistidos da DIRECTV GO. Sem dúvida, é uma paixão nacional, que move o país, e é natural que a marca esteja presente onde o nosso público está. Entendemos a grande relevância do Flamengo no futebol mundial e queremos, com esse patrocínio, reforçar a importância e nosso respeito pelo esporte brasileiro”, diz Gustavo Fonseca, Presidente da DIRECTV GO.



“Estamos muito animados com o nosso acordo com a DIRECTV GO. É mais uma marca de reconhecimento mundial e uma parceira que chega para grandes realizações com o Flamengo. Certamente será mais uma a sentir todo o engajamento da nossa fantástica torcida. Estamos confiantes de que a DIRECTV GO terá muitos novos clientes da Nação Rubro-Negra”, celebrou Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo.