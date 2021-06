Arturo Vidal já usou a camisa do Flamengo nas redes sociais - Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 16:08

Rio - A seleção do Chile irá treinar no Ninho do Urubu durante a Copa América. De acordo com o site "Globo Esporte", os chilenos usarão o CT do Flamengo nos dias 15 e 16 de junho, após a partida contra a Argentina, no Estádio Nilton Santos.

Segundo o portal, o lateral rubro-negro Isla foi um dos responsáveis por intermediar a negociação entre a diretoria do Flamengo e os representantes do Chile. O jogador fez diversos elogios à estrutura, chegando a compará-la com as da Europa, o que animou os chilenos. Como retribuição, a Federação Chilena de Futebol colocou seu CT em Santiago à disposição para quando o Rubro-Negro precisar jogar no país.



Venezuela e Colômbia também tentaram um acordo para treinar no Ninho do Urubu. No entanto, o Flamengo não conseguiu atender a demanda e fechou acordo apenas com o Chile.

Além de Isla, a seleção chilena tem outro velho conhecido da torcida do Flamengo: Arturo Vidal. O jogador da Inter de Milão, de 34 anos, é o sonho de consumo da torcida rubro-negra e já manifestou carinho pelo clube em algumas oportunidades.