Ronaldo, volante do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 11/06/2021 11:14 | Atualizado 11/06/2021 11:24

Rio - Com contrato até o fim deste mês, o volante Ronaldo está de saída do Flamengo rumo ao Japão. O meia vai assinar um contrato de 2 anos e meio com o o Shimizu S-Pulse.

Por estar livre no mercado, o Flamengo não receberá nada pela transferência do volante para o país asiático.

A vontade do jogador sempre foi atuar no futebol internacional. Em fevereiro deste ano, o Cruzeiro chegou a fazer proposta por Ronaldo, mas foi recusada devido a vontade de atuar no exterior.

Ronaldo, de 24 anos, ficou de fora dos planos de Rogério Ceni e foi comunicado que o clube rubro-negro não iria estender seu vínculo.

Sem espaço no Flamengo, clube que o revelou em 2015, Ronaldo foi emprestado ao ao Atlético-GO em 2017 e ao Bahia em 2019 e 2020.