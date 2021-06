Ronaldo Esper, Gimenez e Galisteu - Reprodução

Publicado 08/06/2021 17:09 | Atualizado 08/06/2021 17:11

Com a retomada dos conteúdos para o seu canal oficial no YouTube, Ronaldo Esper aproveitou a deixa para se redimir com Adriane Galisteu e também trazer à tona uma revelação da época em que comandava o quadro Agulhadas, no "Superpop", de Luciana Gimenez, na RedeTV!.



Apesar de achá-la bonita e uma excelente apresentadora, Galisteu era uma de suas maiores vítimas. Na ocasião, a loira, que está à frente do "Power Couple Brasil" e cotada para comandar a próxima temporada de "A Fazenda", chegou a brincar e afirmar que, de tanta alfinetada, estava parecendo um "regador".



"Vou te contar um segredo. Grande parte da crítica que fiz foi a pedido da Luciana. Aí você fala: 'Pô, Ronaldo. Vai na onda da outra? Sabe, era a minha patroa, né?'. Chegava lá e, muitas vezes, nem tinha posto sua fotografia, mas a Gimenez mandava pôr para eu meter a bronca nos vestidos", revelou.



Em outro trecho do vídeo, o costureiro a parabenizou por ter sido recontratada pela emissora do bispo Edir Macedo, ressaltando que soube por um passarinho que ela teria um programa e que seria muito legal, elencando, em seguida, as qualidades como entrevistadora, chegando a compará-la com Hebe Camargo.



Até o momento, as duas não se posicionaram sobre as declarações de Esper.