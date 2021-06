Helena Manosso - Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 16:29 | Atualizado 08/06/2021 16:30

Helena Manosso, vice-campeã da primeira temporada do "MasterChef Brasil", morreu, aos 51 anos, nesta terça-feira.



De acordo com o site da Band, emissora na qual é transmitido o reality, Helena faleceu por causa de uma infecção generalizada no sistema digestivo. O velório ocorreu no Santuário Salette, na Zona Norte de São Paulo. O corpo de Helena será cremado no Crematório da Vila Alpina.