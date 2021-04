MasterChef Divulgação/Carlos Reinis

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 05:00 | Atualizado 23/04/2021 07:04

Esta coluna soube que a próxima edição do 'Masterchef', da Band, será diferente. A atração terá em seu elenco metade dos participantes famosos e a outra metade anônimos, como vem acontecendo no 'Big Brother Brasil', da concorrente Globo. A produção do reality culinário, inclusive, já está sondando as celebridades cotadas para participar do programa. No fim do ano passado, o 'Masterchef' realizou uma edição especial com artistas, que duelaram em duplas.