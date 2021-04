Silvio Santos está de olho em Paola Carosella Divulgação

Por iG

Publicado 01/04/2021 12:35

Paola Carosella, chef e ex-jurada do "MasterChef Brasil", confessou a Pedro Bial que o convite para elencar o reality culinário a salvou de um "aperto financeiro".



"Tinha acabado de ter separado, de ter comprado um restaurante. Apareceu o convite da TV, aí eu fiquei pensando que não queria, mas depois pensei: 'Será que a TV não dá um dinheirinho para sair do aperto?'. Aí fiz tudo que tinha que fazer e deu certo", explicou Paola Carosella, na madrugada desta quinta-feira (01), no "Conversa com Bial".