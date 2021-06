Flamengo emprestou Ronaldo ao Bahia em 2019 e 2020 - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Flamengo emprestou Ronaldo ao Bahia em 2019 e 2020Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 13:32

O Fluminense pode ter uma novidade no elenco em breve. Com contrato com o Flamengo até junho deste ano e fora dos planos, o volante Ronaldo é visto como opção para o meio de campo, que atualmente conta apenas com Yago, Martinelli e Wellington como os mais aproveitados, além de André. Em entrevista ao site 'NetFlu', o jogador de 24 anos confirmou que tem conversas com o Tricolor.

"Eu tenho algumas propostas, para ser sincero. Tem a proposta do Fluminense e eu estou analisando qual delas vai se melhor para a minha carreira. Vou colocar na balança os prós e os contras para ver o que é melhor", afirmou.



Publicidade

Ronaldo trabalhou com Roger Machado no Bahia. O treinador, inclusive, gosta das características do volante e aprova a contratação. Vale lembrar que, na primeira partida das oitavas de final da Libertadores, contra o Cerro Porteño (PAR), o Fluminense não poderá contar com Martinelli, que está suspenso.



Sem espaço no Flamengo, clube que o revelou em 2015, Ronaldo foi emprestado ao ao Atlético-GO em 2017 e ao Bahia em 2019 e 2020. O volante viria em definitivo para o Fluminense, caso haja um acerto.