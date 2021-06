Técnico Roger Machado está satisfeito com o desempenho do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 10/06/2021 09:11

Além dos R$ 2,7 milhões de premiação com a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico Roger Machado viu motivos para comemorar mesmo com a derrota por 2 a 1 para o Bragantino na quarta-feira (9). Após seis meses de trabalho, o Fluminense segue vivo nas três principais competições da temporada e o comandante acredita que o time ainda tem margem para evoluir ainda mais.

"Estamos vivos nas três competições. Iniciamos o Brasileiro com regularidade, na Libertadores passamos pelo grupo da morte e nos classificamos na Copa do Brasil. É só um início de trabalho. Eles já têm um conhecimento tático e estratégico do modelo da equipe para tomarem as melhores decisões em campo. Há uma franca evolução no processo. Sei que tem bastante margem para evolução. Estou muito entusiasmado com o começo, sobretudo com a compreensão dos atletas", afirmou Roger.



Ao encontrar o equilíbrio na equipe titular, o Fluminense vive seu melhor momento na temporada, com boas atuações, apesar do fim de jogo contra o Bragantino, que quase complicou a classificação. Agora, o Tricolor volta suas atenções apenas para o Campeonato Brasileiro e o próximo compromisso será novamente a equipe de Bragança Paulista. O desgaste da maratona de jogos é uma preocupação.



"Se precisar colocar jogadores frescos, descansados, faremos para manter esse nível. A gente pensa, sim, sempre em todo jogo, mas trabalha junto com a fisiologia. Se for necessário para manter a intensidade, faremos sim", desconversou o treinador.