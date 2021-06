Rodolfo Landim ao lado de Gabigol - Alexandre Vidal / Flamengo

Rodolfo Landim ao lado de GabigolAlexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 09:51

Rio - Após a vitória diante do Coritiba, nesta quinta-feira, a torcida do Flamengo foi pega de surpresa com uma informação. Isso porque, segundo o vice-presidente do Flamengo, Rodrigo Dunshee, o Rubro-Negro entrou com um pedido no STJD para paralisar o Campeonato Brasileiro. A decisão é já foi tomada internamente e a diretoria do Fla irá até o fim para não sofrer com desfalques durante a Copa América.

O Flamengo é um dos clubes que meia será prejudicado com as convocações para o torneio continental. Ao todo, cinco jogadores irão representar suas seleções na Copa América, que será realizada no Brasil. São eles: Arrascaeta (Uruguai), Isla (Chile), Piris da Motta (Paraguai), Everton Ribeiro e Gabigol (Brasil).

Confira, na íntegra, a declaração de Rodrigo Dunshee:

"Fla venceu apertado hoje o 'jogo de ida' da Copa do Brasil com o time desfalcado pela ausência de 4 jogadores brasileiros e 2 estrangeiros. Palmeiras foi desclassificado e estava sem jogadores cedidos. Vem a Copa América e, ao contrário de 2019, não querem suspender o campeonato.



A CBF precisa promover o equilíbrio das competições. A base da competição é a isonomia entre os concorrentes e isso está no artigo primeiro do regulamento. Somos a favor da seleção, mas com paralisação do campeonato. O mundo civilizado funciona assim.



Não podemos prosseguir sacrificando as competições nacionais e os clubes para fazer frente às seleções. Não dá para retroceder. Por conta desse desequilíbrio, o Flamengo se socorreu ao STJD, para que, como em 2019, seja paralisado o Campeonato durante a Copa América.



Os clubes não podem continuar a jogar suas chances nas competições e os milhões investidos pelo ralo para promover torneios da seleção. Precisamos repensar o futebol brasileiro. Há que se respeitar o regulamento das competições que prevê que a base de tudo é a isonomia.



Não estamos sendo ouvidos pela CBF, o que nos fez pedir a intervenção da justiça desportiva. É a oportunidade que temos de rever certos conceitos. Não há como privar alguns clubes de seus melhores jogadores e outros não.



Acreditamos que a justiça será feita. Quem trabalha com verdade e com ética não pode deixar de buscar seus diretos. O regulamento precisa ser cumprido. Há que se ter igualdade de oportunidades entre os participantes e isonomia. Basta ler o regulamento.”