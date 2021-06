Rogério Ceni - Daniel Castelo Branco

Rogério CeniDaniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 15:14

Michael, com corte no dedão do pé esquerdo sofrido antes do treino de ontem, está fora do jogão que pode decidir o título Daniel Castelo Branco Rio - O atacante Michael pode estar de saída do Flamengo. De acordo com o portal "Goal", representantes do jogador estão com viagem marcada para o mundo árabe, onde se reuniram com dirigentes do Al Ain, que devem formalizar uma proposta.

O site não revelou informações sobre os valores de uma possível transação. No entanto, essa não é a primeira vez que os árabes se interessam por Michael. No início deste ano, o Flamengo recebeu uma proposta de R$8 milhões pelo empréstimo do jogador com opção de compra em torno de 12 milhões de euros. A oferta foi recusada pela diretoria rubro-negra.

Contratado junto ao Goiás no início de 2020, Michael tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024. O Rubro-Negro é dono de 80% dos direitos do atleta.