Publicado 11/06/2021 19:19

Rio - Após não se apresentar ao Flamengo em Curitiba com base no diagnóstico de lesão da CBF, o atacante Gabigol participou normalmente do treino da seleção brasileira na tarde desta sexta-feira, no CT do São Paulo.

Antes de ir a campo com os demais convocados de Tite, Gabigol participou de um trabalho individual com o fisioterapeuta da Seleção. Na manhã desta sexta-feira, o jogador realizou um novo exame de imagem, e sua evolução está dentro do esperado pela CBF.

A lesão de Gabigol deixou os ânimos exaltados no Flamengo. O clube não concordou com o diagnóstico da CBF e pediu que o atleta se apresentasse em Curitiba, na última quinta-feira, para o duelo contra o Coxa, pela Copa do Brasil. Porém, o atleta não apareceu na capital paranaense, o que causou um desgaste com o clube.