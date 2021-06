Maior ídolo da história do time rubro-negro, Zico enalteceu Gabigol - Gabriel Esteves

Publicado 12/06/2021 14:04

Rio - Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, criticou a decisão da CBF e do STJD de manter o Campeonato Brasileiro durante a realização da Copa América. O Rubro-negro também fez o mesmo pedido para as entidades, uma vez que o elenco ficará desfalcado com as convocações para a Seleção Brasileira e para a Seleção Olímpica.

"Em qualquer lugar do mundo, quando existe Data Fifa, os campeonatos principais não são jogados, porque os times e jogadores estão defendendo o país. O calendário pede isso. Então, tendo Copa América e ela sendo oficial, não poderia ter jogo do Campeonato Brasileiro. Aqui eles mesmos (CBF) desvalorizam a competição, por isso, vira uma bagunça", disse.



"Em um dia você joga pela Seleção, em outro viaja para jogar a Copa do Brasil, depois já volta para a Seleção. Não tem o menor sentido isso, só no Brasil essas coisas acontecem. Não é à toa que a gente tem três presidente que foram presos, um está banido, agora, o outro está fora. Essa é a nossa CBF. Eu falo isso porque eu dou ‘porrada’ neles desde que eu jogava, fui até processado", concluiu.

O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, Otávio Noronha, em despacho na noite desta sexta, disse que os argumentos do clube carioca, que pedia o adiamento do campeonato brasileiro, são relevantes, mas que a paralisação é uma medida gravosa e que pode gerar prejuízos.