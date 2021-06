Orlando Berrío - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 11/06/2021 13:02

Rio - Campeão brasileiro e da Libertadores pelo Flamengo em 2019, o atacante Orlando Berrío, de 30 anos, pode reforçar o ataque do Cruzeiro. De acordo com o portal "Torcedores.com", o jogador colombiano foi oferecido ao clube mineiro, que avalia sua contratação.

Segundo a reportagem, o nome de Berrío, que deseja retornar ao futebol sul-americano, foi levado ao Cruzeiro por um grupo de empresários. Se ele for contratado, a tendência é que assine um contrato de risco com a Raposa, com salário mensal de 10 mil dólares (R$ 51 mil, pela cotação atual) e cláusulas de produtividade.

Berrío está livre no mercado desde janeiro, quando deixou o Khor Fakkan, dos Emirados Árabes. Com a camisa do Flamengo, além da Libertadores e do Brasileirão de 2019, o atacante também conquistou uma Recopa, uma Supercopa do Brasil e três Cariocas.