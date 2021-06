Taça do Brasileirão - Lucas Figueiredo/CBF

Por Venê Casagrande

Publicado 11/06/2021 11:10 | Atualizado 11/06/2021 12:21

Rio - Representantes dos 20 clubes da Série A vão se reunir nesta sexta para um debate sobre o futebol brasileiro. O encontro terá os assuntos mais recentes envolvendo os clubes que disputam a elite do Brasileirão, que podem discutir também sobre uma possível paralisação do calendário durante a Copa América.

A reunião, que foi marcada pelo WhatsApp, irá abordar o futebol nacional de uma maneira geral. Todas as pautas relevantes e recentes que estão sendo apresentadas nos últimos dias estarão "na mesa".

Dentre elas, o afastamento de Rogério Caboclo da presidência da CBF após acusação de assédio e denúncia na Comissão de Ética da entidade, a paralisação do calendário nacional durante a realização da Copa América e a aprovação do Projeto de Lei clube-empresa, que foi aprovado no Senado na última quinta-feira, serão as mais relevantes da reunião.