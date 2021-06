Rodrigo Muniz comemorando seu primeiro gol pelo time profissional do Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 09/06/2021 19:42 | Atualizado 09/06/2021 20:32

Depois de acertar a venda de Gerson ao Olympique de Marselha, o Flamengo esperava sacramentar a ida de Rodrigo Muniz ao Genk, da Bélgica. Mas o atacante e os seus representantes não gostaram da proposta salarial do time belga e rejeitaram. Em contato com Dimitri De Condé, diretor da equipe europeia, ele confirmou a informação e disse que ainda não desistiu do jogador rubro-negro, mas revelou que está olhando para outras opções.

"Ainda não desistimos, mas em uma transferência, as três partes precisam chegar a um acordo: o jogador, o time que vende e o time que compra. Ainda não chegamos a esse acordo. É um atacante interessante, mas há outras opções. Ele (Rodrigo Muniz) ainda não aceitou a oferta. Esperamos resolver em breve."

O Genk fez quatro propostas ao Flamengo para ter Rodrigo Muniz. A quarta (e última) foi de 5 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais pela cotação de hoje, e o Rubro-Negro deu o "ok" depois de chegar a um denominador comum com o Desportivo Brasil, equipe que detém 50% do atacante. O time paulista abriria mão de uma parte e ficaria com 25% do montante.

Com Flamengo, Desportivo Brasil e Genk alinhavados, o time belga realizou a oferta salarial aos empresários de Rodrigo Muniz, que conversaram com o jogador, entenderam que o valor foi aquém do esperado e decidiram que vão aguardar outras possibilidades. Segundo apurou a reportagem, além de 150 mil euros, cerca de 919 mil reais, em luvas, o jogador receberia 735 mil reais por ano de salário caso aceitasse atuar pelo time belga.

O Flamengo, posteriormente, tentou "forçar" uma venda. Bruno Spindel, diretor executivo, entrava em contato com os representantes de Rodrigo Muniz para tentar convencê-los a topar o projeto do Genk, mas foi em vão e só gerou desgaste entre as partes.

Os empresários de Rodrigo Muniz e diretoria do Flamengo já não falam a mesma língua desde o começo do ano, quando negociaram uma renovação de contrato do atacante, que ainda tem salário "patamar Sub-20", mas não chegaram a um acordo. Atualmente, o custo mensal do atleta aos cofres rubro-negros é de "apenas" R$ 20 mil.

O Atlético-MG sondou a situação de Muniz, mas o Flamengo comunicou aos empresários dele que para clubes "rivais na briga por título na temporada", a chance é zero de ter negócio.

O jogador, por ora, segue no Rubro-Negro e tem chances de ser titular nesta quinta-feira contra o Coritiba, pela Copa do Brasil, às 19h, no Couto Pereira. Com Pedro poupado e Gabigol como dúvida, o jovem atacante pode começar a partida.