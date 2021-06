Gerson e Pedro em ação pela Seleção Olímpica - Ricardo Nogueira/Foto FC

Por Venê Casagrande

Publicado 09/06/2021 21:42 | Atualizado 09/06/2021 21:44

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para pegar o Coritiba nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil, com desfalques importantes, como Rodrigo Caio (com dores no joelho), e Pedro e Gerson, poupados depois de servirem à Seleção Olímpica. A comissão técnica até sonhou em ter o atacante e o volante à disposição, mas vários fatores influenciaram na decisão de poupá-los.

Tanto Gerson quanto Pedro foram titulares nos dois jogos da Seleção Olímpica, contra Cabo Verde e Sérvia, nos dias 5 e 8 de junho, respectivamente. Além do desgaste físico nos treinamentos e nas partidas, os dois jogadores tiveram que enfrentar uma maratona para retornar ao Brasil.

Segundo apurou a reportagem, Gerson e Pedro praticamente não dormiram depois do jogo contra a Servia, pois tinham que embarcar ainda de madrugada, já que o voo estava marcado para as 5h30. De acordo com a logística de retorno - com os voos comprados pela CBF até São Paulo -, a dupla chegaria em Curitiba após 33 horas em trânsito, contando conexões e espera em aeroporto, que chegaram a ser de 12h. Um detalhe importante é que a CBF não disponibilizou hotel ou sala VIP em aeroporto para os atletas descansarem. Isso tudo com uma pandemia da Covid-19 em curso.

Vale ressaltar que os voos dos jogadores são de responsabilidade da CBF, tal como a logística montada aos atletas. Para piorar o cenário, a entidade máxima do futebol brasileiro antecipou o horário do confronto do Flamengo com o Coritiba nesta quinta-feira, de 21h30 para 19h, fazendo com que os atletas convocados perdessem cerca de duas horas de recuperação.

Everton Ribeiro e Gabigol à disposição:

Com uma logística mais simples e um desgaste menor, o Flamengo entende que Everton Ribeiro e Gabigol podem ficar à disposição da equipe e foram relacionados. A presença dos dois no time titular, entretanto, ainda é uma incógnita e vai depender das avaliações do Departamento Médico do clube.

O atacante, inclusive, foi surpresa, pois a CBF havia comunicado que o jogador sentiu dores musculares e que exames constataram um edema. O Departamento Médico do Flamengo entendeu que o resultado foi inconclusivo, e Gabigol se apresentará normalmente à comissão técnica.

O provável time do Flamengo é: Diego Alves; Matheuzinho, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gomes, Vitinho, Michael (Everton Ribeiro), Bruno Henrique e Muniz (Gabigol).