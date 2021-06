Bap durante entrevista ao Jornal O Dia - Reprodução

Bap durante entrevista ao Jornal O DiaReprodução

Por Venê Casagrande

Publicado 10/06/2021 14:07 | Atualizado 10/06/2021 14:08

O Flamengo é a favor do retorno de público aos estádios de forma gradual, desde que se respeite protocolos médicos. Essa é a postura do clube em reuniões com CBF e Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, pela primeira vez, um dirigente do clube, no caso Bap, vice de Relações Externas, falou abertamente sobre o assunto em entrevista ao Jornal O Dia.

“O Flamengo é a favor da volta do público aos estádios. Covid não se pega somente em estádio de futebol. Eu entendo que a Covid é um processo natural que todos nós vamos ter. A vacina não é uma garantia de que a pessoa não vai contrair o vírus.”

No segundo jogo da final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, o mando de campo era do Flamengo, que tentou colocar 30% da capacidade do Maracanã com público e até mesmo levar o jogo para Brasília, mas em cima da hora, a diretoria decidiu por manter no Rio de Janeiro e sem a presença de torcedores.

VEJA OUTROS ASSUNTOS DA ENTREVISTA:

Caso Gabigol:



"Existe, sim, um desconforto da parte do Flamengo. Em uma declaração do Tannure, em um grupo interno, ele disse que, diferentemente do que havia dito pelo agente de Gabigol, ele não foi procurado. E com todo respeito ao agente, ele não é médico. O Tannure é médico e queria ver o exame. Eu sou membro do Conselho de Futebol. E o Conselho não se mete nesse assunto. Quem pode esclarecer isso são os profissionais do Futebol e do Departamento Médico do clube."

Será multado?

"É muito preliminar. Vamos precisar ver relatório e o outro exame para a gente entender se houve infração ou não do atleta."

Venda de Gerson:

“A venda de Gerson para o Olympique tem nome e sobrenome, que chama-se ausência de público nos estádios por conta da Covid-19. Ano passado, o Flamengo perdeu mais de R$ 140 milhões.”

Mais jogadores serão vendidos?

“Não basta para o Flamengo vender somente o Gerson agora, porque não vamos receber esse dinheiro à vista. O Flamengo precisa pagar os salários de junho, julho, agosto, setembro… temos que cumprir nossas obrigações.”

Contra ou a favor da vacinação no Flamengo pela Conmebol?

"Se a vacinação fosse em outro país, eu não veria problema (em o Flamengo aceitar as vacinas da Conmebol). Se fosse 3 ou 4 meses atrás, eu acharia errado. Mas hoje está claro que vai ter vacina para todos. Vacina é vida.”

Flamengo é contra a Copa América no Brasil?

“Não é contra a Copa América no Brasil, mas desde que tenha a paralisação do futebol durante a disputa da competição. A Copa América não deveria estar acontecendo este ano. Não é por causa da pandemia. É porque não faz sentido a Copa América acontecer de 2 em 2 anos. Como vamos ter um Campeonato Brasileiro com igualdade se o Flamengo vai disputar boa parte da competição com 7, 8 ou 9 desfalques para as seleções?”