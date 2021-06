Diego Gonçalves disputou o Campeonato Paulista pelo Mirassol - Divulgação/Mirassol FC

Diego Gonçalves disputou o Campeonato Paulista pelo MirassolDivulgação/Mirassol FC

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 11:42 | Atualizado 11/06/2021 13:28

Rio - O Botafogo resolveu todas as questões burocráticas e vai assinar contrato com o atacante Diego Gonçalves até dezembro de 2022. Diego já negociava com a equipe carioca e tinha a transferência engatilhada. A informação é do repórter Thiago Veras.

O jogador foi comprado pelo Mirassol junto ao Louletano, de Portugal, e foi um dos destaques do último Campeonato Paulista pela equipe paulista, quando ainda estava por empréstimo. Diego Gonçalves será o sexto reforço do Botafogo no novo pacote de contratações visando a Série B.

Depois da péssima campanha no Estadual, o Alvinegro contratou o lateral-direito Daniel Borges, os volantes Luís Oyama e Barreto e os atacantes Chay e Rafael Moura.