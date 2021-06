Douglas Borges, goleiro do Botafogo - Divulgação

Por Lance

Publicado 10/06/2021 19:59

Rio - Um lugar conhecido. Por conta da realização da Copa América, o Botafogo vai mandar o jogo diante do Remo, no próximo domingo, pela 3ª rodada da Série B, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Com passagem de destaque pela equipe local, o goleiro Douglas Borges destacou o retorno à cidade, agora com a camisa alvinegra.

"Uma expectativa boa. Sabemos que é um confronto direto e vamos jogar em casa, apesar de ser em Volta Redonda. Já conhecemos lá e estamos nos preparando bem para fazermos um bom jogo no domingo. Joguei lá muito tempo e defender a camisa do Botafogo é sempre um prazer. Se Deus quiser o mais importante será sairmos com uma vitória", afirmou, em entrevista ao site oficial do clube.

O goleiro valorizou as últimas adições que o Botafogo realizou. O Alvinegro está perto de fechar o elenco para a disputa da Série B e o jogador afirma que o nível de competição interna aumentou nas últimas semanas.



"Com certeza o nível está só aumentando. Estão chegando reforços de muita qualidade e a cada dia estamos trabalhando mais para levar o Botafogo de novo para a primeira divisão, lugar que nunca deveria ter saído. Sabemos da importância desse jogo e vamos estar preparados para fazermos um grande jogo e sairmos com a vitória", encerrou.