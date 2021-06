Valdemir Silva, pai de Gabigol - Reprodução Instagram

Valdemir Silva, pai de Gabigol Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 12:02

Rio - Muitos torcedores do Flamengo ficaram na bronca com Gabigol, após o jogador não se reapresentar ao clube, após os dois jogos com a seleção brasileira. O jogador foi ausência na vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, pela terceira rodada da Copa do Brasil, o que gerou incômodo ao clube e aos adeptos.

Valdemir Silva, pai de Gabriel Barbosa, saiu em defesa do filho no Instagram. O pai do atleta pediu respeito e relembrou a importância do jogador no Flamengo, e sua participação no título da Libertadores em 2019.

Publicidade

“Nem era para voltar no segundo tempo da final da Libertadores… Tornozelo estourado, pediu para tomar uma injeção… Voltou e deu o título para vocês após 38 anos… portanto, respeitem e procurem saber da verdade antes de criticá-lo. Ridículo e inexplicável isso”, escreveu Valdemir.

Pai de Gabigol defende filho nas redes sociais Reprodução

Publicidade

Segundo o estafe do atleta, o próprio Flamengo havia o vetado do jogo da última quinta-feira, contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, pela Copa do Brasil, no entanto o clube nega.