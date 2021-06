Pedro ficará em isolamento pelos próximos 10 dias - Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 19:01

A enorme lista de desfalques do Flamengo aumentou ainda mais. Desta vez é Pedro quem está fora do confronto deste domingo contra o América-MG, às 16h no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante testou positivo para Covid-19 e já está em isolamento, ficando fora do time por pelo menos 10 dias. Com isso Rodrigo Muniz deve ser mantido.

Pedro voltaria ao Flamengo após defender a seleção olímpicas em amistosos na Europa contra Cabo Verde e Sérvia. Em comunicado, o Rubro-Negro explicou que o atacante "foi testado antes da reapresentação, na última sexta-feira (11), e diagnosticado com Covid-19. O resultado saiu à noite e o atleta iniciou imediatamente a quarentena, sob observação do clube".



Já Gerson, que retornou ao Brasil junto a Pedro, testou negativo e foi relacionado. Ele iniciará uma sequência de jogos até sua despedida, já que irá jogar pelo Olympique de Marselha.



Para a partida diante do América-MG, o Flamengo também não contará com Gabigol, Everton Ribeiro, Isla, Arrascaeta e Piris da Motta, convocados para a Copa América, além do técnico Rogério Ceni, com Covid-19. O reserva Hugo Souza sentiu um pouco de dor no joelho direito e não foi relacionado por precaução, segundo o clube.