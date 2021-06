Jhonata Ventura comemora volta gradativa aos gramados pelo Flamengo - Reprodução

Jhonata Ventura comemora volta gradativa aos gramados pelo FlamengoReprodução

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 16:03 | Atualizado 12/06/2021 16:07

Rio - A busca do Flamengo pela sexta vitória seguida no Campeonato Brasileiro Sub-17 contra o América-MG, na tarde deste sábado, na Gávea, ficou em segundo plano. Afinal, o confronto marcou a volta oficial de Jhonata Ventura aos gramados. Sobrevivente do incêndio do Ninho Urubu, que terminou a morte de dez garotos entre 14 e 17 anos.

O zagueiro, que teve as lesões mais graves, é um dos 16 sobreviventes. Após dois anos e meio da tragédia, voltou a ser relacionado para o confronto com América-MG, a primeira vez desde o trágico incêndio de 8 de fevereiro de 2019, no CT do Flamengo.

Publicidade