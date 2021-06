Flamengo X Palmeitas se enfrentam no estádio do Maracanã pela 1 rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Pedro comemora seu gol em cima do Palmeiras - Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 08:30

Rio - Após "folgar" na segunda rodada em função do jogo adiado contra o Grêmio, o Flamengo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro neste domingo. O Rubro-Negro tentará confirmar sua segunda vitória diante do América, às 16h, no Maracanã, para se manter 100% na competição.

Um triunfo sobre a equipe mineira será de fundamental para o Flamengo, tendo em vista o que aconteceu no início do campeonato. Todas as equipes apontadas como favoritas ao título já tiveram algum tropeço nas duas primeiras rodadas do torneio, o que pode fazer com que a equipe de Rogério Ceni largue na frente em relação aos rivais. Em caso de vitória, o time carioca se mantém 100% na competição, com um jogo a menos. O Grêmio, adversário na partida atrasada, também é uma equipe que pode brigar pelo caneco, mas já foi derrotada pelo Ceará na 1ª rodada.

Além disso, o Flamengo conquistou uma vitória importante na primeira rodada ao bater o Palmeiras, adversário direto, por 1 a 0, no Maracanã. A tabela também se mostra favorável, já que o Rubro-Negro fará seus próximos três jogos pelo Brasileirão como mandante. Após o duelo contra o América, a equipe receberá o Bragantino e o Fortaleza. O jogo contra o Athletico-PR, na 4ª rodada, foi adiado por conta do jogo da Copa do Brasil, contra o Coritiba, na próxima quarta-feira.

Para a partida diante do América-MG, o Flamengo terá alguns desfalques certos: Gabigol, Éverton Ribeiro, Isla, Arrascaeta e Piris da Motta, convocados para a Copa América. Pedro se juntou a eles ao testar positivo para Covid-19. O técnico Rogério Ceni também não estará no Maracanã por causa da doença. O time será comandado novamente por Maurício Souza, técnico do Sub-20.