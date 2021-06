Pedro rindo - Alexandre Vidal / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 12/06/2021 13:21 | Atualizado 12/06/2021 13:29

Rio - Com sintomas de Covid-19, Pedro foi poupado do treino do Flamengo deste sábado e é dúvida para pegar o América-MG neste domingo, pelo Brasileirão. Caso o resultado dê negativo, ele será relacionado. Se o camisa 21 não for relacionado, Muniz será mantido entre os titulares.

Pedro estava servindo a seleção olímpica nos dois amistosos que serviram de preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele fez dois dos três gols da vitória do Brasil contra a Sérvia.

Até o momento, o jogador do Flamengo foi o único do grupo, que participou dos amistosos, a apresentar os sintomas do coronavírus. Vale lembra que Gerson, companheiro de equipe do atacante, também estava com a seleção olímpica.