Por O Dia

Publicado 12/06/2021 00:00

Gabigol não se apresentou ao Flamengo depois da polêmica que agitou os bastidores do Rubro-Negro e também da Seleção. A partida era pela Copa do Brasil, na quinta-feira, e diagnósticos da CBF e do departamento médico do Fla divergiam sobre um possível edema muscular na coxa direita do atacante. Até seu empresário entrou em jogo e afirmou que o jogador fez exames em São Paulo, de forma individual, para constatar a lesão. O Flamengo não gostou, disse que o atacante descumpriu o pedido da equipe de apresentação para avaliação e, quem sabe, participação na partida contra o Coritiba. Tudo bem. O time carioca venceu o Coxa com gol de Rodrigo Muniz, centroavante que substituiu o camisa 9. Mas, no dia seguinte, o edema parece não ter aparecido. Gabigol participou da reapresentação da Seleção e deixou todos confusos com a situação. Fica difícil defender e não acreditar que a não participação no jogo contra o Coritiba foi para se preservar e jogar a Copa América. No fim das contas, parece que o Flamengo estava certo...

Publicidade

SE NÃO VENCER, COMPLICA

O Vasco vai pra sua terceira partida na Série B. Enfrenta o Brasil de Pelotas, com apenas um ponto somado. Apesar da classificação na Copa do Brasil, a pressão para cima de Marcelo Cabo (foto) está enorme. Se não vencer no Estádio Bento de Freitas, não se espantem se o movimento para a saída do treinador acontecer. Espero que o Vasco apresente bom futebol e o comandante ganhe sobrevida e a confiança novamente.

Publicidade

REPETECO DA RODADA

Publicidade

Fluminense e Red Bull Bragantino se enfrentam novamente neste fim de semana. Após a classificação do Flu às oitavas da Copa do Brasil, mas com uma vitória para cada lado, a parada é pelo Brasileirão e creio que as chances aumentam em relação ao último jogo. O time paulista precisava do resultado de todas as formas e foi pra cima. Agora são três pontos e o Flu, mais experiente, tem condições de fazer um jogo de sabedoria, até porque vive grande fase.

Publicidade

ATÉ TÚLIO. NADA DE DINAMITE

Digo "até" não porque Túlio Maravilha, um dos grandes artilheiros da história do futebol brasileiro, não mereça. Mas sim, mais uma estátua foi inaugurada no Brasil e num clube carioca e ainda não é a de Roberto Dinamite em São Januário. Não consigo entender, há anos, o que falta para o maior ídolo da história do Vasco receber essa homenagem. Já passou da hora há muito tempo! Alô, Jorge Salgado...