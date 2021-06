Pedro Scooby - Reprodução/Montagem

Rio - O surfista brasileiro Pedro Scooby, ex-marido da atriz Luana Piovani, usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (17) para conversar com os seguidores sobre sair do Brasil para morar em Portugal.

Scooby, que mora no país europeu desde 2020, reclamou da "síndrome de vira-lata" dos brasileiros. "Abri a caixa de perguntas e tem um monte de perguntas que a galera fez falando sobre Portugal, como se fosse a salvação da vida da pessoa vir morar em Portugal. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente, vamos parar com essa síndrome de vira-lata porque Portugal tem seus problemas também", iniciou Scooby.

O surfista relembrou que sua casa no país já foi assaltada e citou o ritmo da vacinação contra o coronavírus.

"É um país que é menor que o Rio de Janeiro e o meu amigo, que tem 54 anos, foi vacinado só semana passada. Então, a vacinação está demorando também, minha casa já foi assaltada, um dia eu estava saindo do Tivoli (hotel) na principal rua daqui e o cara passou atirando com fuzil para fora do carro. A diferença é que aqui as notícias não saem. Ninguém fica divulgando porque as pessoas não são sensacionalistas. Pelo contrário, elas tentam proteger o país delas", completou Scooby.

O surfista ainda respondeu aos seguidores que a sua cidade preferida no mundo é o Rio de Janeiro (RJ), mas que foi morar em Portugal para ficar perto dos filhos. Pedro é casado com a modelo Cintia Dicker. Os dois celebraram a união em uma cerimônia íntima no fim de 2020.