Publicado 19/06/2021 15:52 | Atualizado 19/06/2021 15:56

Anitta compartilhou com os seguidores um hábito que vem adquirindo quando está entediada. No Twitter, a cantora escreveu que está obcecada em comprar roupas de 20 dólares quando não tem nada para fazer.

Segundo ela, as roupas aparecem em posts patrocinados no Instagram. Anitta também falou que chegou a gastar 600 dólares só nessa "brincadeira". Hoje, a cotação do dólar está em R$ 5,09. Isso quer dizer que a cantora gastou nada menos que R$ 3.054 por puro tédio.

"Estou obcecada em comprar roupas de 20 dólares...por que?", escreveu em um tweet.

I'm obsessed with buying 20 dollar outfits online... why? — Anitta (@Anitta) June 19, 2021

"Eu acabei de gastar 600 dólares comprando várias roupas de 15 dólares. Eu vi nesses posts patrocinados no Instagram. Porque eu estava entediada relaxando na praia e não tinha mais nada para fazer".

I literally just spent 600 dollars buying dozens of 15$ outfits I saw on these instagram sponsored posts cuz I was bored chilling at the beach and had nothing else to do ... wtf